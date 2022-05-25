شرطة الشارقة تحقق في وفاة مسنين آسيويين في شقة ابنهما

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تتابع القيادة العامة لشرطة الشارقة استدلالاتها حول ملابسات وفاة زوجين مسنين من الجنسية الآسيوية، الزوج 74 عاماً والزوجة 73 عاماً، داخل الشقة التي يقطنان فيها بإحدى البنايات بالشارقة مع ابنهما الذي يعمل طبيباً في إحدى المنشآت الطبية، حيث أكد أن والده يعاني أمراضاً نفسية.

بلاغ

وكانت غرفة العمليات بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً بالحادث مساء أول من أمس عند الخامسة عصراً يفيد بوجود مسنين آسيويين متوفيين، حيث انتقلت إلى الموقع على الفور دوريات مركز شرطة الغرب وفريق مسرح الجريمة وفرق الإسعاف الوطني إلى مكان الحادث.

تحويل

ومن خلال جمع المعلومات الأولية في موقع الحادث، تبين أن المسنين يقيمان مع ابنهما في البناية المشار إليها، وأن الابن يعتقد بأن والده قد علَّق والدته أولاً ثم علَّق نفسه ثانياً، حيث تسعى شرطة الشارقة من خلال استكمال الاستدلالات إلى الكشف عن ملابسات وفاتهما، وتم تحويل الجثتين إلى المختبر الجنائي بشرطة الشارقة لاستكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الوفاة.

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