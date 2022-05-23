وفاة شخصين وإصابة آخرين بانفجار أسطوانة غاز بمطعم في أبوظبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بأنه وبحسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية بأبوظبي تشير إلى إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين أثنين وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود اضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات ولازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها.

واعربتا عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، كما دعيا الجمهور إلى استقاء المعلومات حول الحادث من المصادر الرسمية .

اقرأ ايصاً:

فرق شرطة أبوظبي والدفاع المدني تسيطر على حريق نتج عن انفجار أسطوانة غاز

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز