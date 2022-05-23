شرطة دبي تقبض على خليجي لركوبة دراجة بتهور على الطريق العام

المصدر: البيان

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ألقت شرطة دبي القبض على مواطن خليجي يبلغ من العمر 21 عامًا لركوبه دراجة رباعية بتهور على طريق رئيسي وبدون رخصة قيادة ، مما يعرض حياته للخطر وحياة مستخدمي الطريق الآخرين.

وتمت عملية القبض بعد فترة وجيزة من تسجيل مقطع فيديو للرجل وهو يؤدي حركات خطيرة ويهرب من مكان الحادث بعد سقوطه من السيارة وإصابته بجروح.

وأكد العقيد راشد محمد صالح الشحي القائم بأعمال مدير مركز شرطة بر دبي أنه تم القبض على الشاب الذي أدى الأعمال المثيرة في منطقة الاختصاص ، لإرسال رسالة واضحة مفادها أن شرطة دبي لا تتسامح مع الانتهاكات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق .

وأضاف أن "الشاب كان يقود دراجة رباعية بدون رخصة قيادة".

وأوضح العقيد الشحي أن مثل هذا السلوك يعرض حياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر وينتهك قوانين وأنظمة المرور. وأوضح أنه تم إصدار عدد من المخالفات المرورية بحق المتهور منها قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق وحياة الآخرين للخطر ، وركوب دراجة رباعية غير مرخصة ، والقيادة بدون رخصة قيادة سارية المفعول ، والفرار من مكان الحادث ".

وأشار العقيد الشحي إلى أنه تم إحالة الشاب إلى النيابة العامة لاتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية. كما أكد حرص شرطة دبي على الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور ، وحث سائقي السيارات والدراجات النارية وخاصة الشباب على تجنب ارتكاب مثل هذه المخالفات والمغامرات الخطيرة.

كما حث أفراد المجتمع على عدم مشاركة مثل هذه الفيديوهات لأنها تترك أثراً سلبياً على المجتمع.

واختتم العقيد الشحي بالقول: "كما نحث أفراد الجمهور على إبلاغ السائقين المتهورين أو أي مخالفات إلى (901) أو عبر خدمة" عين الشرطة "على التطبيق الذكي لشرطة دبي".

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