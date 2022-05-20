السجن 3 سنوات والإبعاد لشاب عربي ثمل اعتدى على رجل شرطة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان على المتهم (ج، م، س)، يبلغ من العمر 35 عاماً، عربي الجنسية، بالسجن 3 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، لاعتدائه بالضرب على رجل شرطة خلال تأدية واجبه، وسبِّه بألفاظ نابية أمام جمع من الناس، حيث وجد المتهم في أحد المقاهي في حالة سكر شديدة، وسبَّب الإزعاج للآخرين.

وتشير وقائع الدعوى بمحضر الاستدلال وفي تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهم أثناء ضبطه اعتدى على رجل الشرطة، لأنه أمسكه من ملابسه وسحبه نحوه عدة مرات، وأمسكه من يديه بقوة، ما أدى إلى إصابته في يده.

وقام المتهم بسبِّه بألفاظ تخدش الحياء، وكان المتهم بحالة سكر حينها، وثبت بمحضر الضبط أن المتهم تعدَّى على المجني عليه الشرطي بالضرب.

كما ثبت في استمارة الفحص الطبي الموقّع على المجني عليه إصابته بخدوش على اليد اليسرى من جراء اعتداء المتهم.

وتشير وقائع القضية إلى أن المتهم سبَّب إزعاجاً في أحد المقاهي، ما استدعى تدخل رجال الشرطة لضبطه، إلا أنه قاوم وأساء إلى رجل الشرطة خلال أداء مهام عمله.

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