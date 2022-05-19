دفاع مدني دبي يسيطر على حريق قارب شحن خشبي في وقت قياسي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب في قارب شحن خشبي في ميناء الحمرية في وقت قياسي دون وقوع اصابات او وفيات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 11:54 اليوم الخميس 19-5-2022 ، يفيد بوقوع حادث حريق في (قارب شحن خشبي) في ميناء الحمرية ، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء الحمرية مستجيب أول وجهة اختصاص ونقطة إطفاء المرفأ للدعم والإسناد وفرق ووحدات الإطفاء والإنقاذ البحري التخصصية، وعند الوصول في الساعة 12:01 محققاً زمن استجابة مقداره (7) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في (قارب شحن خشبي) ، ولفت المصدر الى ان القائد الميداني اشار إلى أن الدخان المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة بعض المواد التي تتعرض للاحتراق .

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء، وتم إجراء اللازم من عمليات مكافحة الحريق، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، منوها الى انه عند الساعة 12:24 كان الحادث تحت السيطرة وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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