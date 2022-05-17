نظام تقني جديد لرصد سلوكيات سائقي الحافلات المدرسية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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كشفت هيئة النقل في عجمان عن بدء تركيب نظام تقني تجريبي لرصد سلوكيات سائقي الحافلات المدرسية والذي صمم لتعزيز وعي سائقي الحافلات المدرسية والمساهمة في التقليل الحوادث المرورية بالإضافة إلى توجيههم عند ارتكاب ممارسات سلبية أثناء القيادة، ويأتي استحداث النظام الجديد انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للهيئة وسعيها للحفاظ على سلامة الطلاب اثناء تواجدهم في الحافلات المدرسية وجعلها وسيلة نقل آمنة.

وصرح المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص ان هذا النظام يتميز بتوفير ردود فعل فورية وتلقائية دون تدخل بشري عبر لوحة ضوئية للسائق عند كشف النظام لأي حالة تستدعي تنبيه السائق أثناء القيادة مثل السرعة والانعطافات الخطرة وغيرها من السلوكيات الخاطئة للسائقين على الطريق.

وأفاد الجلاف ان هذا النظام يساهم في رفع ثقافة السائقين المرورية وتعزيز سلوكيات القيادة الآمنة على الطرقات ورفع مستوى الامن والسلامة في الحافلات المدرسية. كما أنه تم تركيب النظام على 10 حافلات مدرسية خلال الفترة التجريبية، وبناء على تحليل نتائج المرحلة التجريبية سيتم تعميم النظام ليشمل جميع الحافلات المدرسية في امارة عجمان.

وأضاف الجلاف ان الهيئة تسعى لتعزيز امن وسلامة طلاب المدارس حيث انه سيتم عمل دراسة لتنفيذ الاختبارات النفسية لسائقي الحافلات المدرسية كشرط اضافي للحصول على تصريح مزاولة نشاط النقل المدرسي لضمان تواجد طلاب المدارس بين ايدي امينة خلال نقلهم من منازلهم الى المدارس والعكس.

وتشيد هيئة النقل من خلال رؤيتها (نقل آمن مستدام ومتطور) الى ان سلامة الطلاب مسؤوليه تقع على عاتق الجميع من سائقين ومؤسسات حكومية وتعليمية ومستخدمي للطرق، حيث يجب التوعية بها بشكل مكثف ومستمر حتى نستطيع حماية طلابنا من حوادث الطرق نتيجة تهور واستعجال بعض السائقين.

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