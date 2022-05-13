شرطة الشارقة تكرّم فريقها الذي أسهم بالقبض على قاتل خلال 12 ساعة

المصدر: البيان

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كرم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وبحضور العقيد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعقيد مهندس عادل أحمد المازمي رئيس المختبر الجنائي، فريق كَشف وضبط مُنفذ جريمة القتل التي كَشفت عنها شرطة الشارقة في مارس الماضي، والتي ألقت القبض على الجاني خلال (12) ساعة بعد التعرف على هوية المجني عليه.

وأثنى اللواء الشامسي على الجهود الكبيرة للفرق المختصة من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وقسم المختبر الجنائي في كَشف غموض الجريمة وسرعة الاستجابة، والتعامل بمهنية ودقة بالغتين مع الحادثة، وإلقاء القبض على الجاني بسرعة ومهارة؛ الأمر الذي يعكس الخبرة والكفاءة المهنية للكوادر الشرطية، والحس الأمني العالي في التعامل مع هذه القضية وغيرها من مختلف الوقائع رغم صعوبة بعضها، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة أن رجال الشرطة هم جُنود أمن وأمان، وأن المهام والواجبات الملقاة على عاتقهم كبير، وأن التحديات أيضاً كثيرة، ومتغيره، ومتسارعة في ذات الوقت، داعياً إياهم إلى الحفاظ على هذه المنجزات، ومواكبة تطور الجريمة بالعلم والمعرفة والاطلاع والتدريب الدائم. متمنياً لهم التوفيق.

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