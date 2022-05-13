شرطة دبي تنقذ أسرة آسيوية علقت في الرمال

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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لم تكن تعلم أسرة المهندس الآسيوي ايكارا عبد الرحيم أن النزهة العائلية في عطلة نهاية الأسبوع ستتحول إلى أوقات عصيبة بعدما ضلت طريقها وانتهى بها الأمر بالتعثر في رمال الصحراء بالسيارة لمدة ست ساعات ليلاً قبل أن تصل دورية شرطة دبي لإنقاذهم.

بدأت القصة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي حيث اصطحب المهندس ايكارا الذي يقيم في دبي منذ 10 سنوات زوجته وطفليه في سيارته من منطقة القصيص حيث يقيمون الساعة الثالثة عصراً وتوجهوا إلى منطقة القدرة حيث البحيرات للتمتع بالجو هناك بعد أن رسموا برنامجاً ليومهم وبالفعل وصلوا إلى هناك إلى أن حل الظلام. وتوجه المهندس ايكارا وعائلته إلى طريق العودة حيث كان يقود سيارة صالون صغيرة، ولم يقم بتشغيل برنامج تحديد المواقع معتمداً على نفسه، إلا أنه ضل الطريق وغرزت السيارة في الرمال وحاول إخراجها بمفرده بعد أن استغرق الوقت ما يقارب 6 ساعات ولم يكن هناك أي سيارة في المكان ولا يوجد إضاءة ظاهرة من بعيد، وبدأ القلق يصيبهم إلى أن اتصلوا بشرطة دبي التي طلبت منهم تحديد الموقع ولم يكن متوفراً لديهم انترنت على هواتفهم. ولفت ايكارا إلى أن علامات القلق والانهيار كانت مسيطرة على زوجته وطفليه إلى أن وصلت دورية شرطة دبي في وقت قياسي ونزل أفراد الشرطة واطمأنوا على الأسرة وساعدوهم في إخراج السيارة من الرمال وقاموا باقتيادهم إلى الطريق العام. وتقدم المهندس عبد الرحيم بالشكر الجزيل لشرطة دبي على سرعة الاستجابة وإنقاذهم.

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