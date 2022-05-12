فتاة تطالب بـ 250 ألف درهم تعويضاً عن ألفاظ خادشة للحياء

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد 3 فتيات، طالبت في ختامها إلزام المشكو عليهن بأن تؤدين لها مبلغ 250 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامهن بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليهن سببنها بألفاظ خادشة للحياء، وتمت إدانتهن غيابياً، بتغريم كل واحدة منهن مبلغ 5 آلاف درهم، وساندت دعواها بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، فيما قدم المشكو عليهن مذكرة جوابية، دفعن فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً، لعدم عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً، لعدم عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة، جاء على غير سند من القانون، مشيرة إلى أن البيّن بالأوراق، أنه تم عرض هذا النزاع على مركز الوساطة والتوفيق بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وانتهى المركز إلى إحالة النزاع للمحكمة، لتعذر الصلح.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في أوراق الدعوى، أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليهن، وهو سب الشاكية، وتمت إدانتهن بسببه، بموجب حكم جزائي، وعوقبن غيابياً بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم لكل واحدة منهن، لذا، يجب على المحكمة الاستناد إلى هذا الحكم، في ثبوت الخطأ من جانبه الموجب للتعويض. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهن بالتضامن، أن يؤدين للشاكية مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامهن بالرسوم والمصروفات.

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