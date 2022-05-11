شرطة الشارقة تحقق في وفاة مراهق عربي رمى بنفسه من إحدى البنايات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتابع القيادة العامة لشرطة الشارقة استدلالاتها حول ملابسات وفاة شاب عربي في الـ 16 من عمره رمى بنفسه من الدور 12 بإحدى البنايات السكنية التي يقيم بها مع ذويه بمنطقة المجاز بالشارقة.

بلاغ

وكانت غرفة العمليات بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغا بالحادث الاثنين الماضي عند الثانية صباحا، حيث انتقلت الى الموقع على الفور دوريات مركز شرطة البحيرة وفريق مسرح الجريمة وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذ الشاب ونقله الى المستشفى، حيث تبين انه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط.

تحويل

ومن خلال جمع المعلومات الأولية في موقع الحادث تبين ان المتوفي يقيم مع والديه وأشقائه بشقتهم في البناية المشار اليها، حيث تسعى شرطة الشارقة من خلال استكمال الاستدلالات الى الكشف عن ملابسات سقوطه من شرفة مسكنه، حيث تم تحويل القضية للنيابة العامة بالشارقة لاستكمال تحقيقها حول القضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز