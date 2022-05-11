ضبط 1000 متسول في حملة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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ضبطت إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 1000 متسول ضمن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها منذ منتصف شهر مارس الماضي ولغاية عطلة عيد الفطر السعيد. وقال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم» تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة هذا العام عن ضبط 1000 متسول من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.

جهات

وأوضح العميد جمال الجلاف أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية وغيرها من الاحتياجات، مشيراً إلى أن التسول يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوه مظهرها الحضاري، ويرتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول وتتم إحالتهم للقضاء.

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