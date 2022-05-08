شرطة الشارقة تقبض على منتحل صفة رجال الأمن في منطقة الصجعة

المصدر: الشارقة – البيان

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط شخص قام بانتحال صفة رجل الأمن بهدف سرقة المارة والاستيلاء على مقتنياتهم الشخصية في منطقة الصجعة.

وحول هذه القضية، فقد أوضح ما تم بشأنها العقيد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، عن تلقي الإدارة لعدد من البلاغات المتمثلة في قيام شخص مجهول الهوية بانتحال صفة رجل الأمن بهدف سرقة الأموال والاستيلاء على المقتنيات الشخصية، حيث تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، وبناءاً عليه تم تحديد مواصفات الجاني والتوصل إليه، والتي يقوم باستخدام ذات الأسلوب الجرمي الذي اعتاد على ممارسته في استدراج ضحاياه.

وعلى ضوء الواقعة كشف العقيد أبو الزود، أن الجاني غالبا ما يترصد للمجني عليهم بانتحاله صفة رجل الأمن، مطالباً ضحاياه بتسليم ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أنه وبعد القبض على الجاني، تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتي أقر بارتكابها.

ووجه العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أفراد الجمهور بعدم الانصياع لأوامر أي شخص إلا بعد التعريف عن هويته الشرطية المتمثلة في بطاقة الشرطة التعريفية، لافتاً إلى أن الشرطة لا تطلب الاطلاع على المحفظة الشخصية، والتحصل على أي مبالغ مالية من الجمهور، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على سلامة وحماية كافة مواطنيها والمقيمن على أرضها، وتوفير الأمن والأمان لهم، داعياً إياهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تصرفات تثير الريبة أو التهديد أو السرقة أو غيرها من الظواهر السلبية.

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