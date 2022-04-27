دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بأحد الفنادق دون إصابات أو وفيات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في أحد الفنادق دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وتفصيلاً أفاد مصدر في الدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 15:19 اليوم الأربعاء 27-4-2022 ، يفيد بوقوع حادث حريق في أحد الفنادق بمنطقة برج خليفة، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء زعبيل مستجيب أول وجهة اختصاص ، ومراكز الراشدية والبرشاء والاتحاد للدعم والإسناد، وعند الوصول في الساعة 15:23 محققاً زمن استجابة مقداره (4) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في (بعض المكيفات على سطح المبنى ).

ولفت المصدر إلى أن الفرق المتخصصة باشرت عمليات الإخلاء، وعمليات مكافحة الحريق، وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد أن الحادث تحت السيطرة عند الساعة 15:41.

ونوه المصدر إلى أنه عند الساعة 15:51 أكد القائد الميداني مباشرة عمليات التبريد خلال 28 دقيقة من الوصول لموقع الحادث ومن دون وقوع أي إصابات أو وفيات، قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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