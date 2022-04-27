شرطة رأس الخيمة ترصد 1033 مخالفة حزام أمان خلال 2021

المصدر: البيان

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دعا المقدم الدكتور محمد عبد الله البحّار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، السائقين والركّاب إلى ضرورة استخدام حزام الامان حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيز الجهود المبذولة في نشر وحفظ السلامة المرورية.

حيث قال المقدم الدكتور محمد البحّار، بأن عدد (مخالفات عدم ربط حزام الأمان اثناء القيادة) خلال العام الماضي 2021 بلغت مجموع 1033 مخالفة مرورية، لافتاً إلى ان عقوبة عدم ربط حزام الأمان اثناء القيادة للسائق والركاب هي الغرامة المالية وقدرها 400 درهم و 4 نقاط مرورية حسب نص المادة 51 في اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 178.

واوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، ان استخدام حزام الامان بربطه أثناء القيادة، يساعد في تفادي اغلب حالات الاصابات البليغة والوفيات في الحوادث المرورية، مشيراً إلى انه ورغم اهمية حزام الأمان، وادراك الجميع لفوائده، وما تنشره شرطة رأس الخيمة من توعية مستمرة من خلال كافة وسائل الإعلام أو عبر قنواتها على منصات التواصل الاجتماعي، لحث السائقين والركّاب على التزام ربطه، إلا أن كثيراً من قائدي المركبات لا يتقيّدون باستخدامه، رغم ادراكهم التام لما يمثله من وقاية وأمان لهم.

وأكد المقدم الدكتور البحّار، على أهمية وضرورة جلوس الاطفال في المقاعد المخصصة لهم في المقعد الخلفي للمركبة، لضمان سلامتهم من خطر الاندفاع خارج المركبة أثناء تعرضها لحادث مروري، مناشداً قائدي المركبات ومرافقيهم، إلى ضرورة الالتزام بربط حزام الامان فور الصعود إلى المركبة واستخدام تقنيات السلامة الموجودة فيها، قبل الشروع في القيادة، حفاظاً على الأمن والسلامة المرورية للجميع.

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