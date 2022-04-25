عسكري في شرطة دبي يقبض على السارق قبل هروبه من مسرح الجريمة

المصدر: البيان

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بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كرم سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد تركي عبد الرحمن بن فارس نائب مدير الإدارة العامة للعميات بالوكالة، كرم، الشرطي أول محمد عبد الواحد حسن محمد من مرتب مركز شرطة البرشاء، لسرعة استجابته مع بلاغ جريمة سرقة محل تجاري، وتمكنه من إلقاء القبض على الفاعل في وقت قياسي، وقبل هروبه من مسرح الجريمة.

وأثنى سعادة اللواء الغيثي على جهود الشرطي أول محمد عبد الواحد، وسرعة استجابته مع البلاغ، وتعامله بمهنية مع حادثة السرقة، وإلقائه القبض على الجاني بحرفية عالية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات الجنائية، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحول التفاصيل الجريمة، قال العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس إن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، تلقى بلاغاً من صاحب أحد المحال التجارية في منطقة اختصاص البرشاء، يفيد تعرض محله إلى السرقة من قبل أحد الأشخاص، واستيلائه على ساعات وأجهزة خاصة بتحديد المواقع، وعداد رقمي لقياس المسافات.

ولفت العقيد تركي إلى أن مركز القيادة والسيطرة أبلغ على الفور الدوريات المختصة في منطقة البرشاء، وتلقى الشرطي أول محمد عبد الواحد البلاغ، متحركاً بسرعة إلى موقع المحل، واستطاع مشاهدة السارق وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي، وإعادة المسروقات إلى صاحبها.

من جانبه، تقدم صاحب المحل التجاري، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة الاستجابة لبلاغه، معبراً عن سعادته بإلقاء القبض على الجاني في وقت قياسي، وإعادة المسروقات لمحله.

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