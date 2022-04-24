شرطة الشارقة تقبض على شخصين قاما بسرقة مقطورة من أمام منزل مواطن

المصدر: الشارقة - البيان

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط رجلين قاما بسرقة مقطورة ومعدات رحلات من امام منزل في منطقة البراشي بمدينة الشارقة ، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو من صاحب المنزل يوضح من خلاله عملية السرقة .

وعن هذه القضية فقد أوضح ما تم بشأنها، العقيد عمر أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، مفيداً بأن الإدارة فور تلقيها مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ،قامت بتشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، وبناءْ عليه تم تحديد مواصفات الجانيين ، والتوصل اليهما في اقل من ساعتين من انتشار المقطع.

اختفاء

وعلى ضوء الواقعة كشف العقيد بو الزود أن صاحب المنزل لاحظ اختفاء المقطورة ومعدات الرحلات خاصته من امام منزله ، وبالرجوع الى كاميرات المراقبة الموجودة خارج المنزل اتضحت عملية السرقة ، التي حدثت ملابساتها في الصباح الباكر ، حيث قام بنشر مقطع الفيديو قبل أن يقوم بفتح بلاغ رسمي بالواقعة.



وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة ان الجهود التي قام بها رجال التحريات والمباحث الجنائية أسفرت عن سرعة تحديد هوية السارقان، و إلقاء القبض عليهما، وجاري التحقيق معهما تمهيداً لإحالة الحادثة الى النيابة العامة.

اشادة



وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة بكفاءة رجال التحريات والمباحث الجنائية في القيادة، وحرصهم الدائم على الحفاظ على الأمن والأمان في الإمارة، بما يملكون من معرفة وخبرات أمنية عالية، أسهمت في كشف غموض تلك الجريمة، وسرعة الوصول للجناة خلال اقل من ساعتين من انتشار مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن رجال الشرطة في القيادة يتمتعون بالجاهزية التامة للعامل مع مختلف المواقف والبلاغات.



كاميرات

وطالب العقيد عمر أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أفراد المجتمع بعدم نشر مقاطع الفيديو حول ما يتعرضون له من تعديات او سرقات او تجاوزات غير قانونية ، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية ، موجهاً إياهم بفتح بلاغات رسمية فضلاً عن نشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرا الى أهمية تركيب كاميرات المراقبة على المنازل، وذلك نظراً لدورها الهام في الكشف عن الجرائم والسرقات التي تقع بتلك المنازل خاصة في حال تواجد أصحابها خارجها .

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