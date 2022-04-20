وفاة شخصين وإصابة آخرين حالتهما بليغة في حوادث متفرقة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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توفي شخصان وأصيب اثنان بإصابات بليغة في حوادث مرورية متفرقة وقعت أول من أمس، وفقاً لمدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي، والذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب مخالفات مرورية متنوعة.

وأوضح أن الحادث الأول وقع يوم الاثنين على شارع الإمارات قبل جسر طرابلس بالاتجاه إلى أبوظبي بين 3 مركبات، وسبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخص بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن الحادث الثاني وقع في اليوم نفسه على شارع دبي حتا بالاتجاه إلى دوار لهباب بين دراجة نارية وشاحنة، والسبب يعود إلى عدم ترك مسافة كافية، وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة متأثراً بإصاباته البليغة.

وأضاف أن الحادث الثالث وقع بين شاحنة و4 مركبات، والسبب يعود إلى السرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى وفاة شخص في حادث دهس وقع على شارع دبي حتا، موضحاً أن التفاصيل الأولية للحادث تشير إلى قيام الشخص بعبور الطريق من المكان غير المخصص للعبور، وعند وصوله إلى نهاية المسرب الأول من الشارع دهسته المركبة، وأن الشخص فارق الحياة في مكان الحادث متأثراً بإصاباته البليغة.

خدمات الإسعاف

ومن جهتة صرح مشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف في إسعاف دبي، بأنه تم نقل حالات الإصابات إلى المستشفى الأقرب والأنسب للتعامل مع الحالة، وعليه تم نقل حالتين في الحادث الأول إحداها بليغة لشاب في العقد الثالث، وحالة أخرى بسيطة في نفس الحادث إلى مستشفى راشد.

وأما عن الحادث الثاني، وعلى الرغم من وصول مركبة الإسعاف في الزمن المحدد، إلا أن المذكور قد فارق الحياة في موقع الحادث نظراً لشدة الإصابة، وفي حادث آخر، فارق الحياة شاب أربيعيني نتيجة حادث الدهس على شارع حتا رغم وصول الإسعاف في الوقت المحدد.

وفي الحادث الذي وقع بين شاحنة و4 مركبات، نقل المذكور إلى مستشفى راشد كحالة بليغة، لمعاناته من إصابات متفرقة في الجسم والرأس، وبشكل عام يتم تقديم الرعاية الطبية من قبل الطاقم الإسعاف في موقع الحادث وأثناء نقل الحالات إلى المستشفى، لضمان عدم تفاقم إصاباتها قبل وصولها إلى الطاقم الطبي في المستشفى.

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