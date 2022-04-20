شرطة الشارقة تضبط 94 متسـولاً منذ بداية رمضان المبارك

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ضبطت شرطة الشارقة منذ بداية شهر رمضان المبارك 94 متسولاً ضمن حملة (التسول جريمة .. والعطاء مسؤولية)، التي أطلقتها مطلع الشهر الفضيل، وذلك في إطار جهودها لمكافحة السلوكيات السلبية التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.

وقال المقدم جاسم محمد بن طليعه رئيس فريق ضبط المتسولين بإمارة الشارقة، إن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجه وزارة الداخلية، ومواصلة لجهود شرطة الشارقة في الحد من هذه الممارسات الغير مشروعة، والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتنشط في المواسم المختلفة، وتتركز بالقرب من المناطق التجارية والسكنية والمساجد.

قنوات

وأشار إلى أن الحملةـ قد نتج عنها ضبط 94 متسولاً، منهم 65 من الرجال و 29 من النساء، ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي وفرتها شرطة الشارقة عبر الرقمين 80040 و901، وكذلك عبر الحملات الميدانية لفرق الضبط التي تجوب كافة طرق الإمارة.

وأوضح المقدم بن طليعة، أن معظم الذين تم القبض عليهم قادمون بتأشيرة زيارة، والبعض الآخر من المقيمين الذين يستغلون هذا الشهر الفضيل لجني الأموال والربح السريع ، مشيراً إلى أنه فور القبض عليهم تم إتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

44 ألفاً

كما وأشار إلى أن المقبوض عليهم من المتسولين عثر بحوزتهم على تحويلات مالية لخارج الدولة، وبمبالغ متفاوته، كما تم ضبط أحد المتسولين ومعه مبلغ يزيد على 44 ألف درهم، وأخر 12 ألف درهم، وثالث يزيد على 9 آلاف درهم.

وذكر المقدم بن طليعة، أن حملة التسول مستمرة، وأن عدد الذين تم القبض عليهم خلال عامي 2020، و2021 بلغ /1409/ متسولين وأن قيمة المبالغ المالية التي تم ضبطها تزيد على (نصف مليون درهم).

تبرعات

وأشار إلى أن افراد المجتمع خلال هذا الشهر المبارك يتسابقون على تقديم أعمال الخير من تبرعات مالية وعينية إلى المحتاجين، مما يتيح الفرصة أمام ضعاف النفوس لممارسة التسول، ما يشكل خطورة كبيرة على أفراد المجتمع منوهاً إلى أن الجمعيات الخيرية هي الجهات المختصة بجمع التبرعات، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

وأوضح رئيس فريق ضبط المتسولين، أن الفرق الامنية تقف لهؤلاء المحتالين بالمرصاد ، داعيا افراد الجمهور بالتعاون مع أجهزة الشرطة في حال رصد أي من حالات التسول والمسارعة بالإبلاغ عنها عبر الرقم المجاني (901) أو (80040) الخاصين بغرفة العمليات الشرطة، وأن يكون تبرعهم عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية.

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