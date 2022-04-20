شرطة دبي: 94 حريق مركبات منذ بداية 2022 بسبب إهمال الصيانة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف الخبير أول أحمد محمد أحمد من قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أنه تم تسجيل 94 حريقاً في المركبات منذ بداية العام وحتى الـ 10 من أبريل الجاري، مرجعاً أسباب اندلاع الحرائق في المركبات إلى الإهمال في صيانة المركبة أو وقوع حادث عارض إضافة إلى ترك مواد قابلة للاشتعال خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، منوهاً إلى أن التحقيق في أسباب حرائق المركبات يحتاج إلى دقة وخبرة كبيرين لاكتشاف السبب.

وقال: إن حرائق المركبات التي تم تسجيلها تنوعت بين مركبة صغيرة وباص كبير وشاحنة، ومن المتوقع أن يزيد هذا النوع من الحوادث خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى أن إهمال الصيانة واللجوء لورش تصليح غير موثوق بها يزيد من احتمالية حدوث حرائق المركبات، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بصيانة السيارات باستمرار واختيار ورش التصليح المعروفة والتأكد من قدرة الفنيين فيها على إيجاد العطل وإصلاحه.

وأضاف: إنه بعد فحص المركبات في العديد من الحوادث التي وقعت تبين أن هناك عدة أسباب لاندلاع الحريق في السيارة، منها وجود خلل كهربائي أو احتراقها في حادث أو أسباب أخرى، وبين أنه تم تسجيل حادث احتراق أكثر من سيارة في منطقة ترابية في دبي منذ عدة أيام وبينت الأسباب الأولية وجود جسم مشتعل بالقرب من السيارات مما أدى إلى اشتعال المركبة الأولى وانتقال النيران إلى باقي السيارات، وجار حالياً استكمال التحقيقات للخروج بالتقرير النهائي لأسباب وقوع الحادث.

ولفت إلى أن سوء عزل الأسلاك الكهربائية داخل السيارات خاصة القديمة يؤدي إلى خلل كهربائي واشتعال لا محالة حتى لو كانت السيارة متوقفة وليست في حالة تشغيل، إضافة إلى نقص الماء في خزان الماء، أو خطأ في وضعية شماعات الاحتراق، وتمزق أنبوب العادم، وتسرب البنزين من خلال أنابيب التغذية والخزان وفتحة التعبئة من أسباب اندلاع الحرائق في المركبات.

ودعا الخبير أول أحمد محمد أحمد إلى ضرورة ترك المركبة فوراً في حالة وجود رائحة احتراق أو وجود أدخنة متصاعدة منها، إضافة إلى ضرورة تعلم استخدام طفايات الحريق تحسباً لأي طاريء مشيراً إلى أن السيدات قد يواجهن صعوبة في سرعة التصرف في حال احتراق المركبة، وشدد على ضرورة جلوس الأطفال في الأماكن المخصصة لهم وعدم تركهم في السيارات بمفردهم.

إلى ذلك لفت مصدر في الدفاع المدني في دبي إلى أن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للإشتعال مثل الوقود السائل، والزيوت، ومكونات التنجيد، والبلاستيك والمطاط، والشبكة الكهربائية، وحرارة المحرك، وشمعات الاحتراق والعادم، وللوقاية من حرائق السيارات يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها المراقبة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك.

وتنفيذ الصيانة من قبل فني مختص وقاية للمركبة وحماية لمستخدميها، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والامتناع عن التدخين داخل المركبة أو بجوارها، مع ضرورة الاحتفاظ بحقيبة الإسعاف الأولي والتدريب على استخدامها.

ودعا المصدر إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع حرائق في السيارات، وعند وقوع الحريق يجب ترك السيارة فوراً، والاتصال بالدفاع المدني 997.

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