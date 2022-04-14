حسم خلاف على تجهيز إبل سباقات بـ 350 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 350 ألف درهم.

وقال شارحاً لدعواه إن لديه خبرة طويلة في مجال «الهجن» بسباقات الإبل، وطلب منه المشكو عليه أن يستثمر جزءاً من أمواله عن طريق تسليم المشكو عليه للشاكي مبالغ مالية لشراء إبل للمشاركة في سباقات الهجن الأصيلة، على أن تكون المشاركة باسم الشاكي، وقد تم الاتفاق بينهما شفاهةً بحكم علاقة الصداقة، على أن يتكفل المشكو عليه بدفع تكاليف ومصاريف تربية تلك الإبل وتجهيزاتها بواقع مبلغ 250.000 درهم سنوياً.

وأوضح الشاكي، أن المشكو عليه قام بتحويل مبالغ مالية بلغت قيمتها مليون و560 ألف درهم على شكل دفعات ثمن الإبل للخوض في سباقات الهجن، وخلال تلك الفترة لم يلتزم المشكو عليه بدفع المبلغ المترصد في ذمته بقيمة 350 ألف درهم المتمثلة في تكاليف ومصاريف وتجهيزات الإبل، حيث إن المدة تجاوزت العام.

ومن جانبه أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكي في الدعوى الأصلية، ادعى بأنه ترصد في ذمة المشكو عليه مبلغ 350 ألف درهم وكان ذلك ناتجاً عن إخلاله بالتزامه بعدما اتفقا شفوياً على استثمار أموال المشكو عليه في مجال سباق الهجن وذلك بتسليم تلك الأموال للشاكي، كونه من يملك الخبرة الكافية في إدارة إبل الهجن الأمر الذي حدا بالمشكو عليه تسليمه مبلغ مليون و560 ألف درهم، كما اتفقا على أن يتحمل المشكو عليه كل المصاريف من جراء إدارة المدعي للحلال.

وأضافت أن ما قدمه الشاكي من مستندات المتمثلة في إيصالات تحويلات بنكية وشيكات مسحوبة على أحد البنوك لا تثبت ما ادعى به، علاوة على ذلك لم يقدم الشاكي ما يثبت الاتفاق بينه وبين المشكو عليه، وترتيباً على ذلك تكون الدعوى برمتها قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها ما تكون معه الدعوى الأصلية قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز