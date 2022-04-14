دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مستودع بمنطقة الجداف

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مستودع بمنطقة الجداف دون أي إصابات أو وفيات.

وتفصيلاً، أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي بتلقي غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 23:45 أمس الأربعاء 13-4-2022، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع بمنطقة الجداف.

وعلى الفور، تحرك مركز إطفاء الكرامة مستجيب أول وجهة اختصاص ومركز الراشدية للدعم والإسناد، وعند الوصول في الساعة 23:51 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في (كرفانات وأشجار) وفق إشارة القائد الميداني.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء، وجارٍ إجراء اللازم من عمليات مكافحة الحريق من دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأكد القائد الميداني السيطرة على الحادث عند الساعة 00:04 من يوم الخميس 14-4-2022، وفي زمن قدره 19 دقيقة مع مباشرة عمليات التبريد، قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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