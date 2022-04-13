تقاضي طليقها لاسترجاع سيارة اشترتها له

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام زوجها السابق «طليقها» أن يعيد لها سيارة من نوع «رنج روفر سبورت» اشترتها وقامت بتسجيلها باسم المشكو عليه.

وقالت شارحة دعواها إنها كانت زوجة للمشكو عليه قبل أن يتم الطلاق بينهما، وأثناء فترة قيام العلاقة الزوجية، اشترت لزوجها سيارة.

وأشارت إلى أن المشكو عليه طلب منها، تسجيل المركبة باسمه لحين استكمال إجراءات تحويل إقامتها إلى جهة عملها الجديد، كما طلب منها استخراج شهادة التأمين باسمها، حتى يسهل عليها تحويل المركبة باسمها بعد ذلك، وبعد استكمال إجراءات وتحويل الإقامة التي أعقبها انتهاء العلاقة الزوجية، شرعت الشاكية في نقل ملكية المركبة إلى اسمها، إلا أن المشكو عليه ماطل وراوغ في استكمال الإجراءات.

وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وعبر الاتصال المرئي تم التواصل مع الشاكية، كما تم التواصل مع المشكو عليه، وقدم الأخير مذكرة جاء فيها أنه لا يمانع من نقل ملكية المركبة. وعليه قضت المحكمة بإثبات صورية تسجيل المركبة باسم المشكو عليه، وثبوت ملكيتها للشاكية، مع إلزام المشكو عليه باتخاذ ما يلزم لنقل ملكيتها من اسمه إلى اسم الشاكية.

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