مرور دبي يؤمن حركة السير خلال حريق نشب في إحدى الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد

المصدر: البيان

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أشرفت الدوريات المرورية فجر يوم السبت الماضي على تنظيم حركة السير والمرور، وتوزيع حركة المركبات، خلال الحريق الذي شب في إحدى الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات عند الساعة الرابعة والربع فجر يوم السبت الماضي، انتقلت الدوريات المرورية إلى الموقع، وتبين أن الحريق نشب في إحدى الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى أبوظبي بعد جسر سوق الخضار، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق نشب بسبب وجود خلل في التوصيلات، وأغلقت الدوريات المرورية الشارع المؤدي إلى الحريق لاستخدامه من قبل دوريات الشرطة ومركبات الدفاع المدني، ومركبات الإنقاذ، بالإضافة إلى توزيع حركة المركبات للتخفيف من حدة الازدحام وتكدس المركبات، كما قامت باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية حول الموقع، وعملت على إخلاء الشارع من المركبات والمارة، ومنع الجمهور من الاقتراب حفاظًا على السلامة العامة، وتعزيزًا لأعمال الإطفاء وخطوط الإمداد والدعم.

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