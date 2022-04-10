شرطة دبي تلقي القبض على متسول بحوزته 40 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

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ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على شخص متسول بحوزته 40 ألف درهم، ومبالغ نقدية بعملات عربية وأجنبية جمعها من التسول، وذلك في إطار حملة " التسول مفهوم خاطئ للتراحم"، التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء قبيل شهر رمضان المبارك.

وقال العقيد أحمد العديدي، مدير إدارة المتسللين بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قبيل شهر رمضان حملتها التوعوية السنوية تحت عنوان " التسول مفهوم خاطئ للتراحم"، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح العقيد العديدي أن الحملة تعتبر من الحملات الناجحة التي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، عبر تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.

وبين العقيد العديدي أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على "إفطار صائم "وغيرها من الاحتياجات، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول وتتم إحالتهم للقضاء.

ودعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

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