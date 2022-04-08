دفاع مدني دبي يسيطر على حريق سيارات ولا إصابات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، بلاغاً عند الساعة 10:07 اليوم الجمعة 8-4-2022، يفيد بوقوع حادث حريق في ساحة مواقف للسيارات بمنطقة القصيص الصناعية الأولى، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء القصيص مستجيب أول وجهة اختصاص، ومركز الراشدية للدعم والإسناد، وعند الوصول في الساعة 10:12 محققاً زمن استجابة مقداره (5) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في عدد من السيارات، وأن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد القابلة للإشتعال وفق إشارة القائد الميداني.

ولفت القائد الميداني أنه عند الساعه 12:36 ظهرا تمت السيطرة على الحادث خلال 21 دقيقة من الوصول إلى منطقة الحادث، مؤكداً أن الأضرار قد اقتصرت على الجانب المادي فقط دون وقوع أي إصابات، مع مباشرة عمليات التبريد في تمام الساعه 12:59، قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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