خلال 25 دقيقة.. شرطة دبي تقبض على آسيوي حاول قتل زميله

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد العميد عبدالحليم الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة، لـ «البيان»، أنه تم إلقاء القبض على شخص آسيوي، حاول قتل زميله، في غضون 25 دقيقة فقط، وعثر على سلاح الجريمة، وتم تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وكذلك تمكن المركز من إنجاز تسويات ودية بقيمة 51 مليون درهم العام الماضي، حيث سجلت بلاغات الشيكات 602 بلاغ، فيما سجل عام 2020 تسويات بقيمة 59 مليون درهم.

وقال العميد الهاشمي: إن المركز حقق انخفاضاً في البلاغات المقلقة والمرورية العام الماضي، وضمن القضايا المسجلة في المركز، إلقاء القبض على عامل آسيوي حاول قتل زميله، بسبب خلافات بينهما، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، يفيد بوجود مشاجرة نتج عنها إصابة عامل بإصابة بليغة، نتيجة طعنه بسكين، فيما لاذ الجاني بالفرار.

وألقي القبض عليه في غضون 25 دقيقة فقط، بعد أن اشتبهت إحدى الدوريات الأمنية في عامل آسيوي على ملابسه بقع دماء، وتم إيقافه، واعترف بطعن زميل له في السكن، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الضحية إلى المستشفى، وكانت إصابته بليغة. وأرشد المتهم عن أداة الجريمة، بعد أن ألقاها بعيداً عن مسرح الجريمة، فيما تم تحويل الجاني إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأفاد الهاشمي بأن المركز تمكن من القضاء نهائياً على جرائم الأحداث والمشاجرات، خاصة تلك التي كانت تحدث ليلاً، في فترات العطلات المدرسية أو إجازة الصيف، لافتاً إلى أنه تم تكثيف الدوريات الأمنية، وتطبيق منظومة التدقيق على السيارات والأشخاص، التي حققت نتائج إيجابية، حيث ألقي القبض على عدد من المطلوبين، ومخالفي قوانين الإقامة في الدولة، إضافة إلى التدقيق على السيارات المعمم عليها، أو منتهية الملكية، أو المسجل عليها مخالفات خطرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز