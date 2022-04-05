بالفيديو.. شرطة أبوظبي تكشف قصة واقعية لمحتالي النصب الهاتفي

المصدر: البيان

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كشفت شرطة أبوظبي عن قصة واقعية لسيدة تعرضت للاحتيال.

وبثت الشرطة فيديو، أوضحت خلاله السيدة أنها اشترت أغراض أونلاين من إحدى المواقع واكتشفت بعد 12 ساعة عمليات سحب مبالغ مالية من رصيدها البنكي وتواصلت مع البنك لتكتشف أنها عملية نصب، وعلى الفور اتصلت بشرطة أبوظبي وقدمت البلاغ، مؤكدة أن شرطة أبوظبي تابعت باهتمام الواقعة لتعود بعد ذلك المبالغ إلى حسابها على مراحل وقدمت الشكر لشرطة أبوظبي على مجهوداتها الكبيرة في التصدي للجرائم الإلكترونية.

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