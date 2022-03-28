كتب «كلام سفيه» على مجموعة «واتساب» فغرمته المحكمة 3000 درهم

المصدر: أبوظبي – جميلة إسماعيل

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حكمت المحكمة الابتدائية الجزائية في أبوظبي، على شخص بدفع غرامة قدرها 3000 درهم، إزاء قيامه بكتابة عبارة «كلام سفيه»، وذلك على مجموعة «واتساب»، يجمع نخبة من الكتاب والمثقفين، إلا أنه كان يقصد بما وجهه من كلام لشخص معين بذاته، قام بكتابة مقال ثقافي ونشره على المجموعة، ليقوم الأخير مباشرة برفع بلاغ ضد المتهم في مركز الشرطة، وتحويل البلاغ للنيابة، ومن ثم المحكمة.

وفي هذا الإطار، قال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي: أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية في أبوظبي، على شخص حكماً بدفع غرامة قدرها 3000 درهم، إزاء كتابته لعبارة «كلام سفيه»، يقصد بها شخصاً معيناً في المجموعة. وجاء الحكم، استناداً على المبدأ الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، أن جرائم «الواتساب»، ينطبق عليها قانون العقوبات، وليس مرسوم بقانون مكافحة تقنية المعلومات.

ومطالباً في الوقت ذاته، بعدم التساهل في التعامل مع محادثات «الواتساب»، بل والتفكير قبل إرسال أي رسالة، قد تؤدي إلى الانزلاق إلى سب، أو قذف، أو تهديد الآخر، والتي يعاقب عليها القانون. منوهاً بأن سوء استخدام تطبيق «واتساب»، من شأنه أن يصل بالأشخاص، وللأسف الشديد، إلى دليل إدانة لهم، ومن ثم يصل بهم إلى المحاكم.

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