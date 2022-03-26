وفاة طفل سقط في بئر عمقها 72 متراً في العين

المصدر: البيان

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تعاملت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني مساء يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022 مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر لعمق 72 متراً عن سطح البئر بمنطقة الظاهر في العين مما أدى الى وفاته.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات وتحركت على الفور الفرق المختصة وباشرت مهامها بالموقع.

ودعت الهيئة الجمهور الكريم إلى التأكد من ردم اية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها حرصا ووقاية للأطفال وللحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر.

كما ناشدت الهيئة أفراد المجتمع بعدم تداول أي معلومات غير صحيحة أو نشر صور ومعلومات تمس خصوصية أهل الفقيد، سألين المولى أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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