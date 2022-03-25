بالفيديو.. شرطة أبوظبي تكشف قصة محتالين سرقوا أكثر من 140 ألف درهم

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي فيديو لقصة واقعية يرويها أحد ضحايا النصب الهاتفي ضمن حملة "خلك حذّر" موضحاً أن محتالين أرسلوا إليه بريد إلكتروني مدعين أنهم من الشرطة وطلبوا منه إرسال صورة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به.

وقال إنه وبعد إرسال كل الأوراق المطلوبة اكتشف أنها عملية احتيال حيث تم سحب أكثر من 140 ألف درهم من حسابه البنكي وعلى الفور اتصل بالبنك وطلب منهم إغلاق حسابه البنكي وإلغاء بطاقته المصرفية وبطاقته الائتمانية ثم قام بإبلاغ الشرطة عن الواقعة وطمأنته أن التحقيقات جارية ويجري متابعة العملية.

وذكر أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي نقلت له الخبر السعيد بعودة أمواله على حسابه وبالفعل استلم المبلغ وتقدم بالشكر والتقدير لشرطة أبوظبي ولعيونها الساهرة من إدارة التحريات والمباحث الجنائية على مجهوداتهم في التصدي للنصب والاحتيال وإعادة الأموال لحسابه.

ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة تكاتف الجهود الشرطية والمجتمعية والإعلامية للتصدي لمختلف الظواهر الأمنية، وتعزيز دور الإعلام في نشر التوعية والتحذير من أساليب النصب الحديثة المستخدمة في خداع الجمهور، مؤكدة اهتمامها بكشف حيل المجرمين والتصدي لأساليبهم الخادعة مهما بلغت درجة دهائهم ومكرهم وحثهم بسرعة الإبلاغ عنها بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم2626 800 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828 .

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