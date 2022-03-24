الشارقة.. مخالفة 21 ولي أمر تعرض أطفالهم لحوادث منزلية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كشف "خط النجدة" 800700 التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن تسجيل زيادة ملحوظة خلال ال 3 أشهر الماضية في البلاغات الواردة لأطفال تعرضوا لحوادث بالمنزل بسبب غياب الرقابة الوالدية ؛ حيث بلغ عددها 21''مخالفة .

وقالت أمينة الرفاعي مدير مركز حماية الطفل والأسرة، أن البلاغات تتعلق معظمها بتناول أقراص أدوية وفيتامينات أو منظفات أو مواد كيميائية عن طريق الخطأ لاطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 اشهر – 4 سنوات، وتم أسعاف الاطفال ونقلهم إلى مستشفى القاسمي، واستقرت حالتهم الصحية بعد تلقي العلاج.

معاينة

وقالت مدير مركز حماية الطفل والأسرة، بعد تلقي البلاغ على الرقم 800700 انه يتم معاينة الطفل والتأكد من سلامته والتنسيق مع مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بإمارة الشارقة لتلقي العلاج المناسب، وبعد التحقق من أخصائيي الحماية وإثبات وجود الإهمال يتم مخالفة الأهل بتحرير محضر ضبط ومخالفة وتعهد بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لهم.

جلسات توجيه

وبينت ان المركز قدم جلسات التوجيه والإرشاد للأهل بضرورة إبعاد مصادر الأذى عن متناول الأطفال وتخصيص خزانات مغلقة وبعيدة عن متناولهم لوضع الأدوية والمواد الخطرة بها لضمان سلامتهم وتعريفهم بقانون حماية الطفل المعروف باسم قانون "وديمة".



مناشدة

وناشدت الرفاعي أولياء الأمور، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والرقابة الوالدية على الأطفال خلال وجودهم بالمنزل أو خروجهم خاصة وأننا مقبلون على موسم العطلات الرسمية والصيف والتي تتزايد خلالها الحوادث بالمسابح والمزارع وأماكن الترفيه الأخرى.

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