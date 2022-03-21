حلم الشهرة والمال يضع شاباً تحت طائلة المساءلة القانونية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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دعت النيابة العامة الاتحادية، كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية عند نشر الفيديوهات، وعدم انتهاك خصوصية الآخرين بتصويرهم من دون إذن، ونشر تلك الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: إن مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة هامة للتعرف على الثقافات الأخرى، والتواصل والحصول على معلومات مهمة، وتقديم محتوى ذي فائدة، إلا أن استغلاله بطريقة غير مسؤولة قد يسبب للشخص عقوبات قانونية لا يحمد عقباها.

وحول آخر القضايا المعروضة أمامها والمرتبطة بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: إن ملفات القضايا المنظورة تضمنت في أحدثها قضية لشاب تمت إحالته إلى جهات التحقيق، بعد أن قاده سوء تقديره ورغبه في إنشاء قناة تضم عدداً كبيراً من المتابعين، إلى الإساءة إلى أسرة وتصويرها دون علمها.

وأضافت: إن الشاب والذي يدعى خالد، دفعه حلمه بالشهرة والمال، إلى إنشاء قناة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون محتواها يتناول قضايا فكاهية تجذب المشاهدين.

وتابعت: في بداية إنشائه للقناة تمكن خالد، بفضل بعض الفيديوهات من تحقيق النجاح بعد تقديم فيديوهات لقت استحسان متابعيه، إلا أنه وفوجئ في إحدى الحلقات، التي يبثها قام بتصوير مشهد لعائلة دون إذنهم ووضع تعليقات ساخرة على الفيديو.

وقالت النيابة الاتحادية: تم تناقل الفيديو إلى أن وصل إلى أحد أفراد الأسرة، ليقوم على إثر ذلك رب الأسرة بتقديم شكوى عن قيام خالد بتصويرهم ونشر الفيديو بدون رضاهم والسخرية بالفيديو منهم، وبالتالي إحالته إلى التحقيق.

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