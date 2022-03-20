شرطة دبي تقبض على خليجي أضرم النار في غرفة فندقية

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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أكد العميد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي إلقاء القبض على نزيل خليجي في فندق شهير بدبي، بعد تلقي بلاغاً من إدارة الفندق يفيد بمحاولته إشعال النيران في شقة فندقية استأجرها من مالك الشقة، كما حاول تكسير محتوياتها، مدعياً أنه مسحور وأنه يحاول إخراج الجن.

وقال العميد المعصم لـ «البيان» إنها ليست المرة الأولى التي يقوم هذا الشخص بمثل هذه الأفعال وفي كل مرة تتدخل الشرطة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إلا أنه يتم الصلح، منوهاً إلى أنه تم تحويل المتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

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