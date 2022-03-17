إخماد حريق في 10 شاحنات بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان بالتعاون مع شرطة عجمان من إخماد حريق بليغ شب فجر اليوم في آليات تابعة لشركتي ديزل في منطقة صناعية الجرف 2 في عجمان، وقد نتج عنه احتراق 10 شاحنات ديزل ومقطورة، دون وقوع إصابات بشرية.

وصرح سعادة العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع المدني بعجمان أن فرق الإطفاء من مركز الإدارة ومركز الجرف تعاملوا مع الحدث بالتعاون مع شرطة عجمان، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره في المساحات المجاورة بالمنطقة، مع التمكن من حماية المتواجدين من وقوع أي إصابات، وذلك بحضوره ومتابعته إلى جانب عدد من ضباط المراكز والشرطة.

وأضاف سعادته أن الحادث نشب في تمام الساعة 1:40 بعد منتصف الليل، وقامت الفرق بجهود كبيرة للسيطرة على الحريق بالكامل خلال ساعة فقط، ثم تمت عملية التبريد، وجاري التحقيق لتحديد أسباب وقوع الحريق.

ونوه العقيد رائد عبيد الزعابي، إلى أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بشروط الوقاية من الحريق، واتخاذ جميع تدابير السلامة من الحرائق حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات

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