50 ألف درهم غرامة والحبس والإبعاد لسيدة مارست الشعوذة والدجل

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة جنايات عجمان بإدانة المتهمة «س، ف»، عربية تبلغ من العمر44 عاماً، ومعاقبتها بالحبس 3 أشهر وتغريمها 50 ألف درهم، وألزمتها دفع الرسوم القضائية، كما أمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقررة، وذلك لممارستها أعمال الدجل والشعوذة بقصد الإضرار بالغير، بأن قامت باستخدام أساليب ووسائل غير جائزة للتأثير في قلب وعقل وإرادة الغير.

وتفيد وقائع القضية بأن صاحبة صالون نسائي عربية في عجمان، أبلغت الشرطة بأن المتهمة حضرت إلى صالونها النسائي ودخلت دورة المياه، وعقب خروجها ذهبت الموظفة إلى دورة المياه، فوجدت ورقة ملفوفة وخيطاً أخضر اللون وبعض الملابس وبقايا من البخور. وعليه طلبت صاحبة الصالون تفتيش المرأة كونها دخلت وتحاول الخروج بحالة مريبة، وطلب منها إخراج محتوى الحقيبة، ووجد بداخلها قطعة من أنواع الطلاسم وربطة صفراء وأعشاب وشعر.

ثبات

واستقر بعقيدة المحكمة ووجدانها صحة نسبة الاتهام للمتهمة بعد أخذ أقوالها أن امرأة أخرى أعطتها الطلاسم والبخور، ووفق ما هو ثابت من أقوال الشاكية والشهادة بالتحقيقات وما أثبته بمحضر الضبط وأن ما تم ضبطه يعد من أعمال الشعوذة والسحر بقصد الإضرار بالغير للتأثير على العقل والبدن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز