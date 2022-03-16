محاكم دبي تطلع رئيس «برلمان المتوسط» على منظومة عملها

المصدر: دبي - البيان

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استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، جينارو ميجليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك حرصاً منه على الاستفادة من منظومة عمل محاكم دبي والتقاضي عن بعد، وللاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها محاكم دبي في المجال القضائي والإداري، وعلى أهم الوسائل التي تُسرِّع العملية القضائية وعلى الآلية المتبعة في تنفيذ الأحكام في محاكم دبي، ويأتي هذا اللقاء حرصاً من محاكم دبي على تعزيز علاقاتها الخارجية.

علاقات

وأعرب طارش المنصوري عن سعادته بتلك الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة المتميزة، واتباع السبل الكفيلة لتطوير التعاون لآفاق أوسع، مشيراً إلى حرص محاكم دبي على توسيع مجالات الاستخدام التقني في خدماتها، وذلك للتطور اللافت في الفترة المنصرمة في المجال التقني على مختلف الصعد المحلية والعالمية.

ويأتي ذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى في العالم.وقام القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي بتقديم نبذة عن المحاكم حيث صرَّح بأنها تتكون من ثلاث محاكم رئيسة وهي المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، واطلع جينارو ميجليوري على نظام القاعات الرقمية التي توفرها محاكم دبي، والتي تتبع في تصميمها لمنصة العدالة الرقمية، التي تعتبر تجسيد للثورة الرقمية.

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