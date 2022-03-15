جمارك دبي تضبط محاولة تهريب 5.6 كيلوجرام "كوكايين"

المصدر: وام

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أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب 5.6 كيلوجرام "كوكايين" بعد أن قاد الحس الأمني المرتفع لضباط الدائرة إلى الاشتباه بحقائب مسافرة قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية خلال مرحلة الفحص عبر أجهزة الأشعة في مطار دبي الدولي عقب ملاحظة كثافة غريبة في قاع الحقيبة.

وتم استيقاف المسافرة من قبل ضباط التفتيش وطلب جواز سفرها للتحقق من هويتها وبسؤالها ما إذا كانت تود الإفصاح عن شيء فأجابت بالنفي وبتفتيش الحقيبة اكتشف مفتشو جمارك دبي جيبا سريا بداخله أكياس بلاستيكية سوداء مغلفة بلاصق شفاف اللون تحوي بودرة بيضاء اللون ليتبين لاحقاً أنها مادة الكوكايين المخدرة بوزن 3.2 كيلو جرام، وبمواصلة عملية التفتيش الدقيق تم العثور على زجاجات لمستحضرات العناية بالجسم /شامبو وكريمات مرطبة للجسم/ وبفحص المادة بداخلها تبين أنها مخدر الكوكايين بوزن 2473 جراما.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي : لمواكبة ريادة دبي العالمية تقوم جمارك دبي بالتركيز وبصفة مستدامة على تطوير عدة محاور رئيسية تتمثل في تأهيل وصقل الكوادر البشرية من ضباط الجمارك وإعادة النظر في تحسين الإجراءات لتكون الأكثر سهولة عالمياً وتطوير الأنظمة التقنية والابتكارات والأجهزة الداعمة الحديثة ..مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية المستمرة تثمر عن تحقيق حماية المجتمع والاقتصاد من تهريب أي مواد ممنوعة أو مقلدة وفي الوقت نفسه تسهيل إجراءات المسافرين لتحقيق سعادتهم.

وأوضح أن جمارك دبي تقوم بجهود كبيرة لمنع تهريب المخدرات إلى الدولة والحد من تداولها في إطار الإدراك الشامل لخطر هذه الآفة مستندة إلى كوادر بشرية على درجة عالية من الكفاءة والمهارة والخبرة واستخدام أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في المطارات وكافة المنافذ الجمركية بإمارة دبي والعديد من أجهزة الدعم والمساندة.

وقال إن ابتكار نظام الضبط الذكي الذي يعتبر الأول من نوعه عالمياً أسهم بشكل مباشر في ضبط العديد من قضايا تهريب المواد الممنوعة حيث يكمل هذا النظام الذكي مصفوفة التفتيش في المطارات ويشكل حلقة وصل رئيسية بين أقسام الأجهزة الداخلية التي تقوم بتفتيش الحقائب بواسطة أجهزة التفتيش بالأشعة السينية وتحديد الحقائب المشبوهة وبين صالة التفتيش التي يكون دورها تفتيش الحقائب التي تم الاشتباه فيها يدوياً ويعتمد النظام المتطور على تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تزويده بقاعدة بيانات ذكية لتحديد الحقائب المطلوبة للتفتيش بدقة عالية وكذلك تحديد الجسم المشبوه المراد تفتيشه ومكانه في الحقيبة.

وأشاد الكمالي بالدور الحيوي الذي يقوم به ضباط الجمارك في إحباط عمليات التهريب المتنوعة بالرغم من تعددها وابتكار طرق جديدة لم تكن معروفة من قبل والتي يحاولون من خلالها تضليل ضباط الجمارك ..مشدداً على أن جمارك دبي دائما تقف بالمرصاد لهذه المحاولات التي تستهدف الكسب السريع غير المشروع والتأثير على صحة أفراد المجتمع والإضرار بمصالح الشركات والاقتصاد الوطني.

وقال إن الدائرة تحرص على إلحاق ضباط الجمارك في دورات تدريبية وورش عمل توعوية ومتخصصة عن أنواع المخدرات وطرق تهريبها وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات وكشف أساليب التزوير والتزييف ولغة الجسد وتنمية الحس الأمني والتعامل مع المواد الخطرة والمتفجرات بالإضافة إلى دورة عن فن تفتيش الأشخاص والأمتعة ومهارات الاتصال الفعال ومهارات التفاوض والحوار والإقناع وكشف أساليب التزوير والتزييف.

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