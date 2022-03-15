إنقاذ 3 أشخاص إثر حادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة المدام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة و الإسعاف الوطني اليوم الإثنين الموافق 14 مارس 2022 مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لشخصين إماراتيين والآخر من الجنسية المصرية، إثر حادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة.

إنقاذ 3 أشخاص إثر حادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة المدامhttps://t.co/bcrlxY7ZH6#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/thrp8Nd9vs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 15, 2022

تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود حادث تدهور دراجة في صحراء منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة مما أدى إلى تعرض شخصين لإصابات متفرقة في الجسم، واستدعت حالة مصاب إخلائه جواً إلى المستشفى لخطورتها، ونقل المصاب الآخر بواسطة الإسعاف الوطني.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصابين إلى مستشفى الذيد التابع لإمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز