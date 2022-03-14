المركز الوطني للبحث والإنقاذ ينقذ مصابة سعودية في دبا الفجيرة

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية السعودية تبلغ من العمر 28 عام في منطقة جبلية بدبا الفجيرة.

تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة يفيد بتعرض فتاة من الجنسية السعودية لتعب وإرهاق شديدين أثناء تسلقها الجبال.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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