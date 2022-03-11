وفاة رجل سبعيني بحادث دهس في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي، مساء اليوم، شخص سبعيني من الجنسية العربية، متأثراً بإصابته البليغة في حادث دهس تعرض له على شارع النخيل بإمارة الفجيرة من قِبل سيارة تاكسي يقودها سائق عربي.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، العقيد صالح الضنحاني، أن غرفة العمليات تلقت، في تمام الساعة 8:30 مساء اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث دهس لشخص عربي، وعلى الفور انتقلت دوريات الاختصاص إلى موقع الحادث.

وتبين أن رجلاً مسناً في السبعين من عمره كان يعبر الطريق قد تعرَّض للدهس من قبل سيارة تاكسي يقودها أيضاً سائق من الجنسية العربية، لافتاً إلى تحويل السائق المتسبب بالحادث إلى مركز الاختصاص لمتابعة التحقيق في ملابسات الحادث.

ودعا الضنحاني أفراد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قطع الطريق، وعدم العبور إلا من الأماكن المخصصة، محذراً السائقين من مخاطر الانشغال عن الطريق، ومؤكداً ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية والانتباه للحفاظ على سلامة الارواح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز