شرطة أبوظبي تحبط 1.5 طن من الهيروين بقيمة 150 مليون درهم

المصدر: البيان

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أعلن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي عن تمكن شرطة أبوظبي من إحباط تهريب 1.5 طناً من مخدر الهيروين بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي .

وأوضح معاليه أن تحريات مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي كشفت عن وصول شحنه مشبوهة من احدى الدول المجاورة إلى ميناء خليفة تمهيداً لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية وكانت العيون الساهرة لها بالمرصاد وعملت باحترافية على افشال المخطط الدولي لعملية التهريب.

ولفت معاليه إلى أنه وفور وصول المعلومات الأمنية شكلت مديرية مكافحة المخدرات والإدارة العامة لجمارك ابوظبي فريقا مشتركا لرصد وتفتيش الشحنة المشبوهه مما أسفر عن ضبط الكميه التي تقارب قيمتها السوقيه 150 مليون درهم واحباط تصديرها للخارج .

وأكد أن هذه العملية تعد واحدة من ابرز عمليات المكافحة الناجحة التي تعزز قوة الاجهزة الأمنية بالإمارة وتؤكد احترافيتها وقدراتها العالية في التصدي للعصابات الدولية .

وأشار إلى أن محاربة هذه الآفة التي تدمر المجتمعات تتطلب تضافر الجهود وتطوير القدرات الشرطية باستمرار لتواكب الاساليب الاجرامية المستحدثة خاصة في ظل التطور التكنولوجي في العصر الحديث.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تحقيق الاهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في الوصول إلى مجتمع ينعم بالأمن والأمان في ربوع الوطن موضحاً أن هذه العملية المشتركة تأتي ترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع الادارة العامة لجمارك أبوظبي والتي من ضمن بنودها تبادل المعلومات والخبرات مما اثمر عن تحقيق نجاح العمليات المشتركة بين الجانبين.

ووجه معاليه الشكر لكل من أسهم في هذه العملية مثمنا الجهود المبذولة وحث رجال المكافحة على مضاعفة المزيد من الجهود والمثابرة في خدمة الوطن الغالي.

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