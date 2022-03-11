شرطة عجمان تضبط حدثاً يسرق المركبات وتضبط ناشر فيديوهات السرقة

المصدر: البيان

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تمكنت شرطة عجمان من ضبط حدث خليجي يبلغ من العمر 16 عاما يفتش المركبات المفتوحة ليلا وسرق منها جهاز حاسوب محمول في منطقة الجرف بعجمان، كما تم ضبط ناشر فيديوهات السرقة الذي أثار القلق بإشاعة السطو على المنازل مما يمس باستقرار الأمن في الإمارة.

وقال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن شرطة عجمان رصدت الفيديوهات المتداولة والمصورة من كاميرات المراقبة في المنازل وبالتحري تم ضبط الحدث فورا خلال ساعات قليلة، حيث تبين أنه يقوم بتفتيش المركبات المفتوحة بقصد سرقة ما يترك بها.

وأضاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية انه بسؤال الحدث تبين أنه يعاني من ظروف اسريه صعبه ما اضطره للسرقة من المركبات، مؤكداً عدم وجود ما يدعو للقلق.

ودعت القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور وأفراد المجتمع إلى تأمين مركباتهم والتأكد من إغلاقها بإحكام، وتجنب ترك الممتلكات الثمينة بداخلها لتجنب تعرضها للسرقة، محذرا من تداول ونشر أي مواد مصورة قد تثير القلق بين أفراد المجتمع وتخلق الشائعات، دعما لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

وتم تحويل الحدث إلى الجهات المختصة لتأهيله واصلاحه، كما تم تحويل ناشر الفيديوهات إلى النيابة العامة، مؤكدا أن شرطـة عجمـان ستتعامل بحزم من اي شخص يروج للاشعاعات بتداول صور او فيديوهات دون الرجوع للجهات الأمنية المختصة.

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