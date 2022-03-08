وفاة شخص وإصابة 14 آخرين في حوادث مرورية

المصدر: دبي - البيان

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توفي شخص وأصيب 14 آخرون بإصابات متفاوتة في حوادث متفرقة وقعت في الأيام الماضية، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث لمخالفات مرورية متنوعة.

ازدحام

وأوضح العقيد جمعة سالم بن سويدان، أن الحادث الأول وقع يوم الخميس الماضي بين مركبتين على شارع دبي العين بالاتجاه إلى العين قبل جسر الروية، والسبب يعود إلى أن سائق المركبة الأولى تفاجأ بشاحنة تخفف من سرعتها بسبب وجود ازدحام مروري أمامه، ما جعله يسلك المسرب الأيمن من الطريق، ويتفاجأ بالمركبة الثانية ويصطدم بها، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخص بإصابات بليغة.

أما الحادث الثاني فوقع يوم الجمعة بين مركبة خفيفة وشاحنة على شارع الإمارات مقابل فلاي دبي بالاتجاه إلى الشارقة، والسبب يعود إلى القيادة بسرعة زائدة، ومن جراء الحادث أصيب سائق المركبة الخفيفة بإصابات بليغة، في حين لحقت أضرار بليغة بالمركبة.

سرعة زائدة

وفي حادث ثالث، توفي شخص نتيجة تعرضه لحادث اصطدام وقع صباح يوم الجمعة الماضي. لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة خطأين، الخطأ الأول وقع به سائق الدراجة الهوائية لقيادته بسرعة زائدة وعدم انتباهه للمركبة التي أمامه، والخطأ الآخر يعود إلى قائد المركبة بسبب توقفها بشكل مفاجئ ورجوعها للخلف للرغبة في الانعطاف لجهة اليمين واتخاذ المخرج، ومن جراء الحادث لقي سائق الدراجة مصرعه في مكان الحادث متأثراً بإصاباته البليغة.

اصطدام

وأشار إلى أن الحادث الرابع عبارة عن اصطدام بين مركبتين وقع يوم الجمعة الماضي عند تقاطع في ديسكفري غاردن، وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى عبور الإشارة الضوئية الحمراء من قبل مركبة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وأضاف إن الحادث الخامس وقع في اليوم نفسه بين مركبتين ودراجة نارية على شارع الرباط، والسبب يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين تلك المركبات، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وفي حادث آخر وقع في اليوم ذاته أصيب شخص بإصابات بليغة نتيجة تعرضه لحادث دهس على شارع الإمارات بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، والسبب يعود إلى عبور الشارع من الأماكن غير المخصصة للعبور.

دورية

وأشار العقيد جمعة بن سويدان، إلى تعرض دورية مرورية لحادث مروري على شارع الإمارات قبل مخرج مليحة بالاتجاه إلى دبي، موضحاً أنه بينما كانت الدورية تقوم بتأمين حادث مروري وقع في وقت سابق، انحرفت مركبة بشكل مفاجئ واصطدمت بالدورية ومن شدة الاصطدام اندفعت المركبة المتسببة إلى جهة اليمين ثم تدهورت، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متوسطة.

انحراف

وأضاف إن هناك حادثاً وقع يوم السبت بين دراجة نارية ومركبة على شارع في منطقة القوز الصناعية الأولى، والسبب يعود إلى انحراف المركبة بشكل مفاجئ ودخوله مسرب الدراجة، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة أن الحادث الأخير وقع على شارع الخوانيج، وأصيب شخص بإصابات بليغة بعد تعرض دراجته النارية لحادث صدم من قبل مركبة أخرى.

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