شرطة دبي تدعو للتعرف على هوية جثة مجهولة

المصدر: دبي ـ البيان

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تدعو القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على هوية صاحبة الصورة المنشورة، من الجنسية الأفريقية، والتي فارقت الحياة في حادث دهس في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، ولا تحمل أوراقاً ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحبة الجثة.

كما يدعو المركز، أفراد الجمهور للتعرف على هوية الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنها يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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