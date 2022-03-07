فرق ميدانية لضبط الدراجات الهوائية والنارية المخالفة في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، تشكيل فرق ميدانية من كافة إدارات المراكز الشرطية وإدارة المرور والدوريات وإدارة التحريات والبحث الجنائي لضبط الدراجات الهوائية والنارية المخالفة، كما أنه خلال يوم واحد تم ضبط العديد من تلك الدراجات التي تم تجميعها ومن ثم نقلها لإعادة تدويرها واستخدامها لأغراض أخرى حتى يتم التخلص منها بطريقة لا يمكن بيعها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه سوف يتم القضاء على ظاهرة الدراجات الهوائية والنارية المخالفة وغير المرخصة، حتى نقلل من حوادث الدهس رغم حملات التوعية العديدة التي يتم تنظيمها.

ودعا القائد العام لشرطة الشارقة سائقي الدراجات النارية إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، واتخاذ تدابير السلامة الكافية لحمايتهم، والمتمثلة في وضع خوذة للرأس، وارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، والتقيد بالإشارات المرورية واللوحات الإرشادية المختلفة الموجودة على الطرق، متمنياً على أفراد الجمهور الإبلاغ عن البائعين الجائلين لما يشكلون من خطورة على أفراد المجتمع.

احتياجات

كما أكد اللواء الشامسي أن المختبر الجنائي الجديد بمنطقة ضاحية مغيدر والذي يعد إحدى المكرمات السخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تسهم في تلبية احتياجات العاملين بالقيادة وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم يسهم في تثبيت الحقيقة على الجاني، مبيناً أنه من خلاله تم التعرف على أحد الجناة، الذي قام بقتل أحد الأشخاص خلال الأسبوع الماضي، في 12 ساعة، بعد أن تم أخذ بصماته، فوضع الجاني الجثمان في أحد مكبات النفايات ظناً منه أنه طمس معالم الجريمة، ولكنه فوجئ بقدرات عناصر المختبر الجنائي من خلال التعرف عليه.

مرجع

وقال اللواء الشامسي: إن المختبر الجنائي بشرطة الشارقة يشكل منذ أعوام مديدة مرجعاً مهماً وأساسياً للعمل الجنائي الفني، لما يتميز به من تخصصات وأنظمة عمل وممارسات وكفاءات بشرية مؤهلة، قادرة على فك شفرة العديد من القضايا الجنائية والجرائم المعقدة، وأن شرطة الشارقة تسعى دائماً إلى المضي قدماً في مواكبة كافة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة بأحدث التقنيات والأجهزة، وبما يضمن الجاهزية والاستعداد لكافة الظروف.

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