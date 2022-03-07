46 حادثاً بدبي جراء الدراجات النارية خلال يناير وفبراير

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أصحاب الشركات المتخصصة في طلبات توصيل الوجبات السريعة أو البضائع، إلى ضرورة توعية وتثقيف سائقي الدراجات النارية لديها بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري.

وأشار إلى تعرض (257) سائقاً لحوادث مرورية بليغة في العام الماضي 2021، ذهب ضحيتها (22) شخصاً، وأصيب (253) شخصاً بإصابات متفاوتة، في حين شهد شهرا يناير وفبراير الماضيين وقوع (46) حادثاً، راح ضحيتها (3) أشخاص وأصيب (47) آخرون بإصابات متفرقة.

انشغال

وأوضح العميد سيف المزروعي، أن معظم تلك الحوادث كانت الدراجات النارية متسبباً فيها، نتيجة لارتكاب سائقيها مخالفات جسيمة كالسرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق «استخدام الهاتف لتحديد المواقع»، والقيادة بتهور، والانحراف المفاجئ، ودخول الشارع من دون التأكد من خلوه، وكذلك عدم ترك مسافة كافية، والتجاوز من ناحية كتف الطريق، والتجاوز بين المركبات، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالشواخص والإرشادات المرورية.

اجتماعات

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور، إلى أنه في الفترة الماضية، عقدوا اجتماعات عدة مع عدد من الشركات، استعرضوا فيها المواضيع المتعلقة بالاشتراطات الواجب اتباعها أثناء قيادة الدراجات النارية، والإجراءات الوقائية لمستخدمي الطريق كافة، وكذلك الأخطار التي قد تتسببها على الطريق، والمخالفات المرتكبة من قبل السائقين، ووسائل السلامة الواجب توافرها أثناء القيادة، وتجنب أخطار الاستخدام غير الآمن، وتوافر وسائل الأمان والسلامة، ودور الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وأهم أسباب الحوادث التي تسببت بها دراجات التوصيل.

وأضاف: كما قامت الإدارة العامة للمرور بتنظيم ورش ومحاضرات توعوية وتثقيفية لسائقي الدراجات النارية، تضمنت أساسيات السلامة المرورية، والتوعية باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز