انقاذ شاب عربي سقط بمنطقة وعرة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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أنقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة شاباً من إحدى الجنسيات العربية يبلغ من العمر 28 عاماً تعرض لحادث سقوط في مكان وعر في جبال منطقة شمل برأس الخيمة خلال تواجده مع عدد من أصدقائه فيها بغرض التخييم .

وقال العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت بلاغا في تمام الساعة السادسة و43 دقيقة من مساء اليوم السبت حول اصابة شاب عربي نتيجة سقوطه من أحد جبال منطقة شمل في مكان شديد الوعورة .

وأشار إلى أنه تم على الفور توجيه فريق مختص من رجال الدفاع المدني من مركز الإدارة إلى المكان حيث تبين أن الشاب المبلغ عنه كان في رحلة تخييم مع عدد من أًصدقائه في موقع شديد الوعورة ويصعب الوصول إليه في جبال منطقة شمل ، مضيفا أن أعضاء فريق الانقاذ اضطروا للسير على الأقدام وتعريض سلامتهم للخطر بهدف الوصول لمكان تواجد الشاب المصاب الذي تبين أنه يعاني من كسر في كتفه .

وأشار مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة إلى أنه تم تقديم الاسعافات الأولية للشاب في المكان ومن ثم حمله ونقله حتى الوصول إلى سيارة الاسعاف الوطني في تمام الساعة التاسعة والثلث تقريبا التي أقلته بدورها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب.

وناشد العميد الزعابي مرتادي المناطق الجبلية إلى الابتعاد عن الأماكن الوعرة والشديدة الانحدار والمواقع التي يصعب الوصول إليها حفاظا على سلامتهم خاصة مع توفر مناطق مناسبة للتخييم أو ممارسة الرياضات الجبلية مع الأخذ بعين الاعتبار توخي الحذر والتقيد بكافة التدابير والاجراءات الاحترازية التي تحافظ على أرواحهم وسلامتهم من أية حوادث قد يتعرضون لها.

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