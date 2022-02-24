دفاع مدني دبي يسيطر على حريق سيارة دفع رباعي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مركبة دفع رباعي بمنطقة حي دبي للتصميم بدون إصابات.

وتفصيلاً أفاد مصدر في الدفاع المدني بدبي أن غرفة العمليات تلقت، بلاغاً عند الساعة 12:53 اليوم الخميس، يفيد بوقوع حادث حريق في مركبة بمنطقة حي دبي للتصميم، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء زعبيل مستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 12:57 محققاً زمن استجابة مقداره (4) دقائق تبين أن الحادث عبارة من مركبة محترقة بالكامل وباشرت الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق وإجراء اللازم.

ولفت المصدر انه عند الساعة 13:19 أشار القائد الميداني بالسيطرة على الحادث من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، ومباشرة عمليات التبريد، قبل تحويل المركبة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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