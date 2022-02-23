محكمة العين تفصل في خلاف على شراء 5 هواتف «أيفون ماكس»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام رجل دعوى قضائية في محكمة العين الابتدائية، ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 22 ألفاً و250 درهماً، وبالتعويض بقيمة 10 آلاف درهم وبالفائدة التأخيرية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه.

5 هواتف

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه اشترى منه عدد 5 هواتف محمولة نوع أيفون ماكس 13 بقيمة إجمالية وقدرها 22 ألفاً و250 درهماً، على أن يقوم بتسديدها على أقساط ميسرة، وعندما طالبه بسداد قيمة الهواتف امتنع عن سداد المبلغ، وقدم سنداً لدعواه صوراً من مراسلات هاتفية بينهما.

وأوضحت المراسلات بين الطرفين، وجود إقرار، واضح وصريح من قبل المشكو عليه، بأخذه الهواتف من الشاكي، وبأنه سيقوم بسداد قيمتها خلال فترات محددة، ليقوم الشاكي بتقديم تلك المراسلات كدليل على دعواه.

إقرار

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر قانوناً أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، مشيرة إلى أن المشكو عليه قد صادق على الدعوى وأقر بأن للشاكي المبلغ محل المطالبة وقدره 22,250 درهماً قيمة ثمن الهواتف المتحركة المطالب بها. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 22 ألفاً و250 درهماً وألزمته بالمصاريف.

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