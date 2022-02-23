مدني الشارقة يسيطر على حريق في حافلة مدرسية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حادث حريق اندلع في حافلة مدرسية بمنطقة التعاون ظهر اليوم تحمل طلابا، دون وقوع اصابات أو اختناقات، وذلك بحسب مصدر من ادارة الدفاع المدني بالشارقة والذي اكد أنه تم اخلاء الطلبة من الحافلة المدرسية من قبل السائق والمشرفية عند بدء اشتعال النيران فيها.

14 دقيقة

وأكد ذات المصدر بأنه ورد بلاغ الى غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني بالشارقة عند الساعة الثانية و52 دقيقة يفيد بوقوع حادث حريق بحافلة مدرسية في منطقة التعاون، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من مركز التعاون وتم السيطرة على الحريق خلال 14 دقيقة، حيث أكد ذات المصدر أن التدريبات التي نظمها عناصر الدفاع المدني للسائقين والمشرفين العاملين في الحافلات المدرسية كان لها كبير الاثر في عملية اخلاء الطلبة دون اصابات.

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